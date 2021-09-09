Также на Луганщине зафиксированы пролеты трех вражеских беспилотников типа "ОРЛАН-10" с пересечением линии разграничения.

В течение суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра ООС. В частности, в направлении населенных пунктов Опытное и Авдеевка российские наемники применили минометы 120-го калибра по позициям украинских защитников.

Неподалеку от Павлополя противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов. А в районе населенного пункта Широкино оккупанты вели прицельный огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Также враг совершил прицельный обстрел из артиллерии калибра 122 мм вблизи населенных пунктов Кряковка и Старогнатовка. Возле Золотого-4 вооруженные формирования Российской Федерации дважды обстреляли позиции Объединенных сил из ручных и станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Читайте такжеНа Донбассе боевики минируют территорию возле линии разграничения - разведка

Кроме того, на Луганщине зафиксированы пролеты трех вражеских беспилотников типа "ОРЛАН-10" с пересечением линии разграничения.

"В результате вражеского огня двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья - средней тяжести", - говорится в сообщении.

По состоянию на 7 часов утра, 9 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - подытожили в пресс-центре.

Как сообщал УНИАН, на Донбассе во вторник, 7 сентября, был ранен украинский военнослужащий. Огнестрельное ранение боец получил в результате вражеского огня. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

Напомним, на Донбассе боевики сбросили с дрона на прифронтовой город Зайцево две самодельные бомбы. Одна из них разорвалась на дороге возле дома пенсионеров, вторую уничтожили украинские военные.

По словам саперов, бомбы были нашпигованы тротилом и свинцовыми шариками.

Автор: Ирина Погорелая