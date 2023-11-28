Украинские воины продолжают удерживать позиции на левобережье Днепра Херсонской области.

Российские оккупанты штурмовали украинские позиции, но украинские воины отбивали вражеские атаки. Также отмечается, что наши воины продолжают удерживать позиции на левобережье Днепра Херсонской области и наносить огневое поражение противнику.

Как сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток на фронте произошло 56 боевых столкновений.

По данным Генштаба, на Бахмутском направлении противник вел штурмовые действия в районах Богдановки, Клещиевки, Андреевки и Северного Донецкой области, где силами обороны отбито 16 атак. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Часов Яр, Торецк Донецкой области.

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На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия возле Степного, Авдеевки, южнее Тоненького, Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отбито 15 атак.

Украинские воины на Марьинском направлении отбили 12 атак противника в районах Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

Враг штурмовал на Купянском направлении вблизи Синьковки и Петропавловки Харьковской области. Силами обороны отбито 4 атаки. Оккупанты нанесли авиационные удары неподалеку Ивановки и Степной-Новоселовки Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где силами обороны отбито 3 атаки. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Спорное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник два раза безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Работиного Запорожской области.

Российские оккупанты обстреливали из артиллерии и минометов населенные пункты в нескольких областях на линии фронта.

Война в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты продолжают воевать с гражданским населением в Украине. Сегодня, 28 ноября, в результате обстрела российскими оккупантами города Середина-Буда Сумской области погибли три человека, среди которых 7-летняя девочка, еще трое - получили ранения.

Офис генерального прокурора сообщил, что около 12:30 российские военные, по предварительной информации, из РСЗО обстреляли гражданскую инфраструктуру города Середина-Буда.

В результате атаки оккупантов разрушено по меньшей мере 5 частных домов. Из-под завалов достали тела двух погибших женщин и двух раненых мужчин. Также в собственном авто ранения получили мужчина и его 7-летняя падчерица. Впоследствии девочка скончалась в больнице.

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