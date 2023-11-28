Кроме того, несколько человек ранены.

В результате обстрела российскими оккупантами города Середина-Буда Сумской области погибли три человека, среди которых 7-летняя девочка, еще трое - получили ранения.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора. По данным следствия, сегодня около 12:30 российские военные, по предварительной информации, из РСЗО обстреляли гражданскую инфраструктуру города Середина-Буда.

В результате атаки оккупантов разрушены по меньшей мере пять частных домов. "Из-под завалов достали тела двух погибших женщин и двух раненых мужчин. Также в собственном авто ранения получили мужчина и его 7-летняя падчерица. Впоследствии девочка умерла в больнице", - сообщают в прокуратуре.

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Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса).

Удары оккупантов по гражданским

В Херсонской области российские оккупанты терроризируют гражданских людей беспилотниками. В частности, там сбросили взрывчатку на мужчину.

Херсонская областная военная администрация сообщила, что россияне атаковали с дрона жителя Берислава. 24 ноября утром 45-летний мужчина возвращался домой из магазина, когда российская армия сбросила на него взрывной предмет с беспилотника. У пострадавшего мужчины диагностировали взрывную травму, ранение ноги и перелом руки. Его доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

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