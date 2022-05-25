Все книги, содержащие "экстремистское содержание" изымаются.

Оккупанты на Донбассе начали инвентаризацию библиотечных фондов. "Экстремистские" книги изымаются.

Об этом сообщил советник мэра города Мариуполь Петр Андрющенко.

"Оккупанты начали инвентаризацию библиотечных, школьных и других книжных фондов. Потому что оказывается "молодежь Донбасса против экстремизма". Всё это делается работниками библиотеки им. Крупской в ​​Донецке. На сегодняшний день уже завершена оценка библиотек и школьной литературы в Мангуше и Никольском. Все книги, содержащие "экстремистское содержание" изъяты", - сообщил Андрющенко.

Он также отметил, что экстремистскими оккупанты считают учебники по истории Украины.

"К экстремистской относятся все учебники по истории Украины... Об УПА и Степане Андреевиче вообще умолчим. То же учебники по литературе. Ибо Стус – снова экстремист. В итоге все украиноязычные книги изъяты для уничтожения. Мариуполь – следующий. Все книги будут уничтожены. Разницы между денаZивикацией и нацизмом уже нет", - отметил Андрющенко.

Ситуация в Мариуполе:

24 февраля 2022 года Россия вторглась на территорию независимой Украины.

Мариуполь оказался под усиленным огнем российских захватчиков с первых дней полномасштабного вторжения.

Город стерт с лица земли.

Установить окончательное количество жертв российской агрессии невозможно, так как оккупанты самостоятельно разбирают завалы разбомбленных ими зданий и уничтожают тела погибших.

Граждан, которые хотят покинуть разрушенный город, россияне отправляют в "фильтрационные" лагеря, после чего украинцев насильно вывозят в самые отдаленные уголки РФ, включая Сибирь, Кавказ, Полярный круг и Дальний Восток.

23 мая 2022 года из Мариуполя за сутки в фильтрационный лагерь вывезли более 250 человек, 30 из них – дети.

24 мая оккупанты привезли в Мариуполь автотелевизоры для пропаганды.

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