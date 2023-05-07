По ее словам, РФ активизировала авиацию еще и для психологического истощения украинцев.

Российские оккупанты ищут способ обходить украинскую систему противовоздушной обороны.

Об этом в эфире национального телемарафона заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. По ее словам, оккупанты перешли к расширению тактики террора мирных украинцев еще и на фоне снарядного голода.

"То, что они пытаются использовать разные тактики – они испытывают и истощают нашу систему ПВО, пытаются найти способ ее обходить. Используют то, что у них уже осталось. Высокоточное оружие чуточку экономят, другое... используют, благодаря чему испытывают и выверяют, где же именно система противовоздушной обороны", – отметила она.

Гуменюк отметила, что частые воздушные тревоги и активность российской авиации - это элементы психологического давления на украинцев, направленного на истощение.

РФ активизировала ракетные атаки - что известно

В течение последних недель Россия осуществила несколько ракетных атак на мирные украинские города. Эксперты считают, что последние российские массированные ракетные удары по Украине - попытка врага показать якобы имеющиеся мощь и силу перед украинским контрнаступлением.

Вместе с тем, украинская ПВО сбивает почти все ракеты. Более того, недавно Украина впервые сбила российский "Кинжал", показав возможности новой системы ПВО - Patriot.

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