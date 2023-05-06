Это единственная тактика, которая осталась у России.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк предупредил, что на майские праздники Россия может совершить очередной ракетный обстрел.

"Несомненно удары будут. Это единственный инструмент у России для того, чтобы привентивно все-таки повлиять на негативно развивающиеся сценарии на линии фронта ну и на течение войны в целом. Особенно в эти майские дни несомненно будут нанесены какие-то удары по Украине, в целом, и по Киеву, в частности", - отметил он.

По словам Подоляка, Россия применяла по Украине практически все виды имеющихся у нее ракет, а потому каких-то кардинальных изменений или новых технологий ожидать не стоит.

"Мы же к этому готовы. Мы постоянно людям говорим, что война не закончилась. Даже если есть какое-то затихание процессов... Например, после того, как интенсивно применялись удары в течение всей зимы по критической инфраструктуре, ну и постоянно люди находились в этом ожидании ударов. Сейчас это несколько на какое-то время приутихло, но это не значит, что Россия эту тактику не будет применять", - подчеркнул советник главы ОП.

По его мнению, единственная тактика, которая осталась у России, предусматривает ракетные удары по гражданскому населению.

Ракетные обстрелы Украины

Как ранее сообщал УНИАН, в Черном море враг убрал ракетоносители. В то же время, военные предостерегают: ракетная опасность может возникнуть внезапно, в том числе и с неба, и из-за активности на море и на суше.

По-мнению экспертов, в последние российские массированные ракетные удары по Украине - попытка врага показать якобы имеющиеся мощь и силу перед украинским контрнаступлением.

Однако на практике, Украина впервые сбила российский "Кинжал", показав возможности новой системы ПВО - Patriot.

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