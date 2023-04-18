В оккупированном городе наблюдается усиление перемещений врага.

В район Мариуполя прибыли новые подразделения оккупантов на смену тех, кого перебросили в сторону Угледара.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. "На побережье Азова и села севернее Мариуполя прибыли очередные подразделения на смену тех, кто был переброшен в сторону Угледара. При этом общая численность военного присутствия сохраняется на уровне 25-30 тыс. оккупантов вместе с гарнизоном Мариуполя. Оккупанты возобновили тренировки на полигонах в Мангушском районе с использованием артиллерии и танков", - отметил Андрющенко.

По его информации, наблюдается усиление взаимных перемещений врага в пределах: Тельмановский район-Волноваха/Угледар.

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"Основные части оккупационных войск для подкреплений сил двигаются непосредственно из Новоазовска, минуя Мариуполь. Это возможно из-за обновления оккупантами моста в с. Гарнитное Мариупольского района", - рассказал советник мэра.

При этом, по его информации, большого перемещения военной техники в последнее время не наблюдается. Все перемещения ограничиваются локальными или топливозаправщиками в сторону Бердянска.

"В целом ситуация ожидания. Судя по динамике, оккупанты в состоянии ожидания", - подытожил Андрющенко.

Ситуация в Мариуполе

Раньше в Мариуполе российские захватчики установили возле школы №7 памятник генералу, участвовавшему в оккупации города, и переименовали учебное заведение в его честь.

На открытие согнали школьников и преподавателей. Речь идет о военном преступнике Романе Кутузове - командире 29-й армии РФ, который также командовал так называемым армейским корпусом "ДНР", участвовал в захвате Мариуполя, а в июне 2022 года был ликвидирован в Луганской области.

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