По словам Гуменюк, россияне вели авиаразведку ситуации на острове.

Враг пытался ударить по острову Змеиный и вел разведку, чтобы помешать установке украинского флага.

Об этом начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила во время телемарафона.

"Флаг на острове находится, он ждет своего часа. То, что он там есть, информационное сообщение об этом конечно смутило наших врагов", - сказала она.

По словам Гуменюк, россияне вели авиаразведку ситуации на острове.

"Они пытались провести авиационную разведку, пытались и удары нанести. Но увидев угрозу того, как может быть применено наше оружие с приближением их самолетов, они свои намерения откорректировали, и пока держатся подальше", - сказала пресс-секретарь.

Как ранее сообщал УНИАН, 30 июня Россия подтвердила отвод войск с острова Змеиный, который был захвачен ею 24 февраля - в самом начале полномасштабной войны.

В течение всего периода оккупации указанной территории российские войска понесли большие потери в технике и личном составе и в конце концов были вынуждены бежать, не выдержав ударов ВСУ.

По данным Forbes, россияне потеряли на Змеином и в окружающих водах техники на 915 миллионов долларов. Самой большой потерей оккупационной армии стал флагман Черноморского флота-ракетный крейсер "Москва" стоимостью $750 млн. Он участвовал в оккупации змеиного, стал героем почтовой марки, а 13 апреля был поражен и затонул через день.

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