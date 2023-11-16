Силы обороны отбрасывают врага на три-восемь километров от левого берега Днепра.

За прошедшие сутки, 15 ноября, Вооруженные Силы Украины продолжили более масштабные, чем обычно, операции на левом берегу Херсонской области. По словам российских милблогеров, украинские войска совершили атаки из центра Кринок и также атакуют вблизи поймы и Песчановки.

Также в отчете ISW вспомнили и заявление пресс-секретаря ОК "Юг" Натальи Гуменюк. Она отмечала, что Силы обороны отбрасывают врага на три-восемь километров от левого берега Днепра в Херсонской области. Географический масштаб описанных усилий значительно больше, чем демонстрирует любой доступный открытый источник.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец предупредил, что оккупанты, вероятно, разработали план ликвидации позиций ВСУ на левом берегу путем формирования трех тактических групп. По его мнению, войска РФ планируют использовать две группы для фланга на трассе Алешки-Новая Каховка и в районе крынок из районов Корсуньки и казачьей лагеря, а третья группа будет наступать вблизи крынок.

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The Wall Street Journal со ссылкой на украинских солдат, воевавших на левом берегу, пишет, что оккупационные войска применяют тяжелые мины, снайперов и тяжелую артиллерию, реактивные системы залпового огня (РСЗО) и авиаудары для защиты от продвижения Украины.

Война в Украине - ситуация на Херсонщине

Как ранее информировал УНИАН, воины ВСУ смогли перебросить на Левобережье бронетехнику. Также в том районе уже работает ударная авиация Украины.

Сообщалось, что Силы обороны сохраняют позиции в крынках и незначительно расширили зону своего контроля к югу от населенного пункта.

Вчера ISW написал, что ВСУ пытались расширить зону контроля вблизи крынок. Кроме того, интенсивные бои идут у поймы, Песчановки и Подстепного.

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