Зомбированная мать интервента отказывается верить, что в российской армии царят такие настроения.

Российские оккупанты начали понимать, что им нечего делать на украинской земле. Они стремятся любыми способами уехать домой с войны, а продлевать контракты никто не намерен. Тем временем командиры совершают самострел с целью убраться подальше от боевых действий.

Обо всем этом рассказал оккупант из Бурятии в разговоре со своей матерью. Перехват беседы опубликовало Главное управление разведки МО Украины на своем официальном YouTube-канале.

Солдат служит во 2-й десантно-штурмовой бригаде, которая дислоцируется в Херсоне. В разговоре с матерью он заявил, что жизни еще не видел, а Украина ему не интересна. Среди других оккупантов витают похожие настроения – никто не желает продлевать контракт и далее участвовать в боевых действиях.

Зомбированная мать оккупанта отказывается верить, что у российских солдат нет патриотизма: "Ну, и прямо вот ты хочешь сказать, что у вас там нет таких патриотов? Даже пусть там не беру из числа офицеров, кто давным-давно служит. Ну, прямо вообще нет людей, которые настраивают на другой лад и говорят, что, блин, должен же патриотизм сработать?"

Сын на это ответил: "У меня командир моей батареи второго взвода сам себе в ногу стрельнул, чтобы свалить отсюда. Еще в самом начале. О чем говорить можно? Он срочную службу в Чечне служил".

Мать далее спрашивает сына в духе российской пропаганды: что будет, если Запад завтра атакует РФ, и начнется "четвертая мировая"? По мнению женщины, раз воевать в Украине никто не хочет, то и защищать страну все откажутся.

А сын на это заявил, что тогда Путин, может, одумается. Далее он рассказал, что его бригада потеряла более 50 % бойцов. Но подразделение не выводят и не присоединяют к другому. Людей нет, боеприпасов не хватает, а на письма офицеров с просьбой об отходе в Россию приходят отказы. При этом, как выразился бурят, его подразделение "жестко отхватывает".

Напомним, у командования ВС РФ возникли сложности с восполнением потерь. В России уже меняют законодательство, чтобы начать скрытую мобилизацию, и готовятся отправлять в бой даже московских мажоров.

Однако на территории Украины по-прежнему много оккупационных войск. По данным Пентагона, в нашей стране действуют 105 вражеских БТГр. Правда, количество людей не решает проблемы с боевым духом и сплоченностью подразделений.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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