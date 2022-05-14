У украинских сил Пентагон не заметил падения боевого духа.

Россия задействовала 105 батальйонно-тактических групп в войне против Украины.

Об этом заявляет Пентагон.

"И кстати, прямо сейчас, по нашим оценкам, у России всего 105 действующих БТГ в Украине. Так что они... они добавили... они продолжают добавлять БТГ, которые находятся на Донбассе", - сообщил представитель министерства.

Но США неизвестно, согласуется ли подтягивание дополнительных сил со сплоченностью подразделений и решением проблем с падением морального духа.

У украинских сил Пентагон не заметил падения боевого духа.

"(ВСУ – ред.) на самом деле воюют с 2014 года. И там очень сильное желание сражаться. Опять же, у нас нет полного представления о каждом подразделении, но мы не видим проблем со сплоченностью и моральным духом подразделений. Мы не видим неподтвержденных доказательств проблем сплоченности и морального духа подразделений в украинской армии", - добавил представитель оборонного ведомства.

Война в Украине: обновленные данные

ВСУ удалось успешно контратаковать под Харьковом, в результате чего русским пришлось покидать разгромленные позиции и двигаться в сторону российской границы.

Тем не менее, враг не оставляет намерение захватить Донецкую, Луганскую и Херсонскую области. В данных направлениях ведутся активные, ожесточенные бои.

Минобороны и МВД констатировали начало третьей решающей фазы войны. По словам Алексея Резникова, следующие недели ВСУ должны полагаться на собственные силы, пока поставленное Западом тяжелое вооружение сравняет на фронте силы.

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