Сам Рыщук покинул Херсонщину и сейчас находится на подконтрольной правительству территории.

Городской голова Алешек Евгений Рыщук рассказал, что российские военные ограбили его дом на временно оккупированной территории.

Об этом шла речь в его видеообращении.

"У меня такая новость личная, не очень радостная. В это время перекрыли там в Херсоне пол улицы. И просто из моего дома личного... подогнали автомобиль и вывозят все, что там в доме было", - сказал он.

Рыщук выразил надежду, что Херсонщина вскоре будет освобождена, поскольку ВСУ подходят все ближе к Херсону.

Как сообщалось, городской голова Алешки Евгений Рыщук 6 апреля выехал из Херсонщины и сейчас находится на подконтрольной правительству территории.

С 14 апреля, по сообщению Рыщука, город Алешки полностью перешел под контроль оккупантов.

"На городской администрации уже висит российский флаг, сейчас они полностью заходят в город, к сожалению", - информировал городской голова.

Херсон и большая часть Херсонской области остаются в оккупации уже более месяца.

За это время в Херсоне появился аналог донецкой "Изоляции" для пыток несогласных с оккупационным режимом.

Кроме того, регион находится на грани гуманитарной катастрофы. По словам омбудсмена Людмилы Денисовой, 106 населенных пунктов остаются без электроэнергии. Все меньше становится продуктов и лекарств, а российские захватчики забирают у населения последнее.

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