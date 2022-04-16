Городской голова Алешек Евгений Рыщук рассказал, что российские военные ограбили его дом на временно оккупированной территории.
Об этом шла речь в его видеообращении.
"У меня такая новость личная, не очень радостная. В это время перекрыли там в Херсоне пол улицы. И просто из моего дома личного... подогнали автомобиль и вывозят все, что там в доме было", - сказал он.
Рыщук выразил надежду, что Херсонщина вскоре будет освобождена, поскольку ВСУ подходят все ближе к Херсону.
Как сообщалось, городской голова Алешки Евгений Рыщук 6 апреля выехал из Херсонщины и сейчас находится на подконтрольной правительству территории.
С 14 апреля, по сообщению Рыщука, город Алешки полностью перешел под контроль оккупантов.
"На городской администрации уже висит российский флаг, сейчас они полностью заходят в город, к сожалению", - информировал городской голова.
Херсон и большая часть Херсонской области остаются в оккупации уже более месяца.
За это время в Херсоне появился аналог донецкой "Изоляции" для пыток несогласных с оккупационным режимом.
Кроме того, регион находится на грани гуманитарной катастрофы. По словам омбудсмена Людмилы Денисовой, 106 населенных пунктов остаются без электроэнергии. Все меньше становится продуктов и лекарств, а российские захватчики забирают у населения последнее.