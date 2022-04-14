В области продолжаются похищения активистов с проукраинской позицией.

В Херсоне российские оккупанты создали тюрьму для пыток украинцев.

Об этом рассказала Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"Более месяца остается в рашистской оккупации Херсон и большая часть Херсонской области. ... Продолжаются похищения активистов с проукраинской позицией, по информации областной прокуратуры, в заложниках российских боевиков находятся 137 человек, в том числе 4 журналиста. Местные жители отмечают, что в Херсоне появился аналог донецкой "Изоляции" для пыток несогласных с оккупационным режимом", - сообщила омбудсмен.

Кроме того, по ее словам, регион находится на грани гуманитарной катастрофы. 106 населенных пунктов остаются без электроэнергии. Все меньше становится продуктов и лекарств, а российские захватчики забирают у населения последнее.

"Жизненно необходимых медицинских препаратов для людей, имеющих онкологию или сахарный диабет, в области вообще нет. На днях оккупанты захватили гуманитарный хаб в Херсоне, который был организован для помощи горожанам и медицинским учреждениям области. Рашисти забрали лекарства, детское питание и памперсы. ... Оккупанты перекрыли большинство информационных каналов Украины и распространяют дезинформацию через рашистские СМИ и социальные сети", - отметила Денисова.

Омбудсмен подчеркнула, что такие действия российских захватчиков - это военное преступление, определенное Уставом Международного военного трибунала и римским уставом Международного уголовного суда, а также нарушение норм Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.

"Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты военных преступлений и нарушений прав человека РФ в Украине", - добавила Людмила Денисова.

Ранее УНИАН писал, как на Херсонщине оккупанты расстреляли семерых человек, после чего взорвали дом с телами.

А мэр Херсона рассказал, что именно может стимулировать образование так называемой "ХНР".

Что такое "Изоляция": справка УНИАН

"Изоляция" - это тюрьма, созданная в Донецке российскими диверсионными отрядами в 2014 году. Появилась после захвата террористами "ДНР" территории художественного фонда "Изоляция": они превратили ее в закрытый объект "Министерства госбезопасности ДНР".

На территории этого объекта тренируются боевики, действует склад украденных авто, военной техники и оружия, а также содержатся незаконно заключенные люди, которых подвергают пыткам.

Тюрьма имеет статус секретной. Приговоры удерживаемым выносятся незаконными судами "ДНР" без надлежащего расследования.

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