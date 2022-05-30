Во время расследования было установлено, что преступление произошло в марте во время оккупации Броварского района.

Офис генерального прокурора передал в суд первое дело по изнасилованию во время войны российским военным. Преступление произошло в марте во время оккупации Броварского района Киевщины.

Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook.

"За убийство гражданского мужа и сексуальное насилие над его женой будут судить Михаила Романова - военнослужащего 239-го полка 90-й гвардейской танковой Витебско-Новгородской дивизии ВС РФ", - пишет Венедиктова.

По словам генерального прокурора, в ходе расследования было установлено, что преступление произошло в марте во время захвата Броварского района. Российский оккупант ворвался в дом в одной из деревень.

"Пьяный военнослужащий вместе с другим оккупантом, сразу же после убийства (убийства мужа жертвы, - ред.) несколько раз изнасиловали его жену. Они угрожали женщине оружием и насилием даже в отношении ее ребенка, который был в это время рядом", - напомнила генпрокурор.

Напомним, что в Украине осудили пожизненно первого российского военного за умышленное убийство гражданского жителя Сумской области.

Вас также могут заинтересовать новости: