Одно из самых активных направлений: в ВСУ рассказали, что происходит под Часовым Яром

За прошедшие сутки потери врага на этом направлении составили около 200 человек.

Российско-украинская война продолжается и РФ не оставляет попыток захватить Часов Яр Донецкой области, сообщил в эфире телемарафона Назар Волошин - представитель ОСУВ "Хортица".

"Это одно из самых активных направлений - Часов Яр. Там враг не оставляет попыток, всячески пытается занять эти господствующие высоты, на которых находится Часов Яр. Активные боевые столкновения продолжаются на направлении, враг пытается оккупировать Клещеевку и Андреевку, чтобы отбросить наших защитников к каналу Северский Донец-Донбасс. Ну и основные штурмы и обстрелы проводит ближе к Ивановскому", - сказал Волошин.

Он также добавил, что РФ бросает большое количество сил и средств для захвата города, однако пока ему не удается продвигаться на этом направлении.

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"За прошедшие сутки было зафиксировано более 1100 минометных и артиллерийских обстрелов на том направлении, именно на район Часового Яра пришлось 310 обстрелов из различных видов вооружения. Большинство из них приходится на южную часть города. В общем, вражеская авиация нанесла 7 авиаударов, сбросив 4 КАБа. Враг также провел четыре штурма, около 70 оккупантов было уничтожено, еще 130 - получили ранения. Один российский воин был взят в плен", - добавил Волошин.

Российско-украинская война продолжается: важные новости

Накануне в Генштабе сообщили, что Силы обороны Украины в Харьковской области усиливают передний край обороны. На этом направлении продолжаются активные боевые действия в районе Волчанска .

По мнению военного обозревателя BILD Юлиана Рёпке, ВСУ резко изменили тактику и начали наносить удары вглубь российской территории американскими ракетами. Он отмечает, что даже российские пропагандисты начали обращать на это внимание.

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