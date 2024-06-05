Даже российские пропагандисты заметили, что дело запахло жареным.

ВСУ резко сменили тактику и начали наносить удары вглубь российской территории американскими ракетами.

После того, как 31 мая власти США разрешили использовать свое оружие против целей на территории РФ, ВСУ радикально изменил свою тактику ведения войны, считает военный обозреватель BILD Юлиан Репке.

Он отметил, что теперь беспилотники ВСУ ищут дорогостоящие цели в российских Белгородской и Курской областях, и как только их обнаруживают, тут же украинские военные открывают по ним огонь из западного высокотехнологичного оружия. "В первую очередь - управляемыми ракетами Himars из армейских запасов США", - отметило издание.

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Это подтверждают и российские пропагандисты, которые отметили, что с момента разрешения от США ВСУ ежедневно обстреливает Белгородскую область из РСЗО Himars.

Издание напомнило, что к настоящему времени, главной разбитой целью украинцев остается самая современная российская система ПВО - комбинированный зенитно-ракетный комплекс С-300/С-400. Его уничтожили 2 июня в 50 км от украинской границы. Стоимость такого комплекса оценивается в $300-$500 млн евро.

Также в копилке ВСУ российский командный центр к востоку от Белгорода, военный склад в приграничном городе Шебекино и военная колонна в 50 км от границы в Курской области.

Примечательно, что Кремль до сих пор никак не отреагировал на эти удары.