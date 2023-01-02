Почти две недели ВСУ наблюдали и фиксировали количество Уралов, которые заезжали на базу.

В Сватово Луганской области взорвался склад с боекомплектом оккупантов.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Луганской областной военной администрации.

"В Сватово взорвался склад с боекомплектом оккупантов. Почти две недели Вооруженные Силы Украины наблюдали и фиксировали количество "Уралов", которые заезжали на базу", - говорится в сообщении ОВА.

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Отмечается, что в течение этого времени россияне и местные коллаборанты тихонько завозили туда боекомплекта.

Что происходит на Луганщине

Ранее Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщал, что российские оккупационные войска несут значительные потери в войне. Из-за этого в Луганской области фиксируют большое количество случаев дезертирства среди захватчиков.

По состоянию на середину ноября, украинская армия освободила от российских оккупантов 12 населенных пунктов области.

Известно, что захватчики превратили роддом в Первомайске в госпиталь. Они лечат там раненых "вагнеровцев".

Ранее Вооруженные Силы Украины освободили поселок Новоселовское. Позже Луганская областная военная администрация опубликовала видео его штурма.

Кроме того, на Луганщине начали принудительный процесс получения детьми российского гражданства.

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