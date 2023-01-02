В районах населенных пунктов Тарасовка, Басань, Пологи, Бердянск, Токмак потери противника составили свыше 175 раненых военнослужащих, уничтожено 12 единиц вооружения.

Украинские защитники нанесли удар по районам сосредоточения живой силы и техники оккупантов на временно занятой территории Запорожской области, говорится в утреннем сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Подтверждено огневое поражение 31 декабря районов сосредоточения живой силы и техники оккупантов на временно занятой территории Запорожской области. В районах населенных пунктов Тарасовка, Басань, Пологи, Бердянск, Токмак потери противника составили свыше 175 раненых военнослужащих, уничтожено 12 единиц вооружения и военной техники различного типа и склад боеприпасов врага. Информация о ликвидированных оккупантах уточняется", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения захватчиков. Подразделения ракетных войск и артиллерии в свою очередь за сутки поразили 5 районов сосредоточения живой силы и военной техники врага.

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Потери России в войне с Украиной

В ночь на понедельник, 2 января, в российском Воронеже прозвучали взрывы. В Воронеже находится российский военный аэродром "Балтимор", на котором базируются бомбардировщики Су-34. По данным некоторых Telegram-каналов, ночью там звучала воздушная тревога.

В новогоднюю ночь в Донецкой области было уничтожено около 400 российских оккупантов, еще около 300 - ранены. Удар был нанесен по скоплению мобилизованных во временно оккупированной Макеевке.

Всего с начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали 17 280 оккупантов и тысячи единиц военной техники.

Ранее УНИАН показывал видео, как российский оккупант придумал хитрую схему, как убежать от украинского дрона.

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