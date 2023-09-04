Отмечается, что это была многоэтапная и сложная операция ГУР и подразделений Нацполиции.

Украинская разведка раскрыла детали операции, в результате которой российский военный вертолет перелетел на украинский аэродром и сдался ВСУ.

Как сообщили в Главном управлении разведки, украинский парк боевых вертолетов уже в ближайшее время пополнится за счет "трофейного" Ми-8 АМТШ. Операцию, благодаря которой удалось получить этот борт, в ГУР назвали лучшим примером плодотворного сотрудничества с Национальной полицией.

"Многомесячная спецоперация требовала привлечения лучших специалистов обоих ведомств и режима максимальной секретности. Ведь страна-оккупант принимает беспрецедентные меры безопасности по недопущению любых контактов своих авиаторов с "непроверенными" лицами", - говорится в сообщении.

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В ГУР назвали этапы реализации этой операции:

Для начала удалось определить, что один из военных пилотов России не одобрял решение политического руководства страны по развязыванию полномасштабной войны.

Следующий шаг - налаживание непосредственного контакта с указанным военным. И в конце концов, получение согласия на продуктивное сотрудничество.

"Важным элементом спецоперации стали гарантии безопасности для семьи пилота. Его семью удалось безопасно переправить в Украину", - отметили в ГУР.

Финал операции - перелет вертолета в указанную точку и передача украинским военным.

"Сейчас пилот и его семья находятся в Украине и строят планы на будущее. Два других члена экипажа вертолета, которые не знали о реальных планах пилота, приняли решение не сдаваться в плен и погибли сразу после посадки", - добавили в ГУР.

В разведке отметили, что эта операция наглядно продемонстрировала, что во время войны различные ведомства сферы безопасности и обороны успешно действуют вместе и достигают максимальных результатов.

Трофейный "Ми-8"

23 августа стало известно, что российский военный вертолет Ми-8 приземлился на одной из военных баз ВСУ. Вертолет полностью цел, и его смогут использовать для нужд ВСУ после детального осмотра и изучения оборудования.

"Это была спецоперация ГУР, которая длилась более 6 месяцев. Украинская разведка выманила пилота Ми-8 АМТШ В Украину. Борт совершал рейс между двумя авибазами и перевозил детали к истребителям Су-27, Су-30 см. Вместе с пилотом на борту были двое членов экипажа, которые не знали, куда на самом деле летит вертолет", - писали СМИ со ссылкой на источники.

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