Находясь за рулем фуры, фигурант заезжал на территорию портов для получения коммерческих грузов.

Правоохранители задержали водителя-дальнобойщика, который в Одессе "охотился" на корабли ВМС ВСУ. Как сообщает Служба безопасности Украины, в результате спецоперации в Запорожье задержан агент военной разведки РФ, который разведывал места дислокации и перемещения украинских боевых кораблей.

"В зоне его особого внимания были пункты базирования и маршруты выхода в открытое море бронированных артиллерийских катеров ВСУ", - говорится в сообщении.

Для сбора разведданных фигурант действовал под прикрытием как водитель-дальнобойщик, который осуществляет межрегиональные грузовые перевозки. Находясь за рулем фуры, он заезжал на территорию портов для получения коммерческих грузов, но одновременно пытался фиксировать геолокации кораблей ВСУ.

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По имеющимся данным, оккупанты надеялись получить развединформацию для планирования боевых операций в морской акватории Украины.

"Чтобы предотвратить это, Служба безопасности заблаговременно разоблачила российского агента и поэтапно задокументировала его преступную деятельность. Это позволило своевременно провести комплексные мероприятия для обеспечения безопасности украинских военных судов", - отмечают в спецслужбе.

Злоумышленника задержали "на горячем", когда он следил за кораблями ВСУ вблизи Одесского морпорта и пытался отчитываться агрессору.

Также в ходе расследования стало известно о дополнительном задании российского агента - шпионить за сухопутными подразделениями ВСУ на побережье Черного моря.

Сейчас следователи сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

По данным Запорожской областной прокуратуры, фигурант - житель Запорожья, который работает дальнобойщиком на одном из местных предприятий.

По данным следствия, в марте 2023 года он был завербован представителями российской спецслужбы через своего знакомого, который остался на оккупированной врагом части области.

"В конце февраля 2024 года он получил задание по установлению мест дислокации бронированных артиллерийских катеров ВМС Украины в Одесской области. Воспользовавшись своей рабочей командировкой в Одессу, подозреваемый собрал необходимые для врага разведданные", - рассказали в прокуратуре.

Также он систематически информировал своего "куратора" о местах дислокации и перемещения Сил обороны Украины на территории Запорожья. Осуществлял доразведку на местах ракетных поражений инфраструктуры.

За каждое выполненное поручение получал денежное вознаграждение до 10 тыс. грн.

Российские шпионы в Украине

Как сообщал УНИАН, недавно задержали военного, который пытался отравить командование ВСУ в Запорожье. Для совершения преступления он планировал добавить ядовитое вещество в воду банно-прачечного комплекса, которым пользовался командный состав ВСУ.

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