Противовоздушная оборона Одессы "очень хорошо" работает, сбивая российские воздушные цели.
Об этом спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук рассказал в эфире национального телемарафона, передает РБК-Украина.
"Одесская ПВО работает очень хорошо. У нас счет по вражеским самолетам 7:0 в пользу Одессы", - отметил Братчук.
Он также рассказал, что вечером 30 апреля российские войска нанесли удар крылатыми ракетами по одесскому аэродрому, и констатировал, что к сожалению были "прилеты".
"Взлетная полоса разрушена и не может работать, не может принимать самолеты, на эту минуту она не подлежит ремонту. Там продолжается спасательная операция", - говорит Братчук.
Он добавил, что россияне обстреляли Одессу с территории оккупированного Крыма, используя БРК "Бастион", ракеты типа "Оникс". Такие ракеты РФ ранее использовала во время обстрелов Сирии.
Как сообщал УНИАН, в субботу, 30 апреля, в Одессе в результате ракетной атаки была повреждена взлетно-посадочная полоса аэропорта. Ее дальнейшее использование невозможно.
Ракетный удар по Одесскому аэропорту был нанесен с территории оккупированного Крыма.