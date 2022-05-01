При этом он подтвердил, что россияне нанесли удар крылатыми ракетами по одесскому аэродрому.

Противовоздушная оборона Одессы "очень хорошо" работает, сбивая российские воздушные цели.

Об этом спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук рассказал в эфире национального телемарафона, передает РБК-Украина.

"Одесская ПВО работает очень хорошо. У нас счет по вражеским самолетам 7:0 в пользу Одессы", - отметил Братчук.

Он также рассказал, что вечером 30 апреля российские войска нанесли удар крылатыми ракетами по одесскому аэродрому, и констатировал, что к сожалению были "прилеты".

"Взлетная полоса разрушена и не может работать, не может принимать самолеты, на эту минуту она не подлежит ремонту. Там продолжается спасательная операция", - говорит Братчук.

Он добавил, что россияне обстреляли Одессу с территории оккупированного Крыма, используя БРК "Бастион", ракеты типа "Оникс". Такие ракеты РФ ранее использовала во время обстрелов Сирии.

Как сообщал УНИАН, в субботу, 30 апреля, в Одессе в результате ракетной атаки была повреждена взлетно-посадочная полоса аэропорта. Ее дальнейшее использование невозможно.

Ракетный удар по Одесскому аэропорту был нанесен с территории оккупированного Крыма.

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