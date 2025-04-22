В сети сообщают о пожаре.

Российские захватчики, как и вчера ночью, запустили по Одессе много дронов-камикадзе типа "шахед".

Информация обновляется...

Обновлено в 23:45: Как передает корреспондент УНИАН, воздушную тревогу в городе и области объявили в 22:13. Воздушные силы ВСУ сообщили, что группы ударных БпЛА передвигаются из акватории Черного моря в направлении Одесской области.

Видео дня

Взрывы и стрельбу было слышно в разных районах городах. Очевидцы сообщают, что из-за атаки произошло несколько пожаров. По предварительным данным, в частном жилом секторе пригорода пылает дом:

"Ужасный пожар. Закрывайте окна".

Обновлено в 23:23: По данным канала, теперь под атакой Полтава, ее атаковали сразу 11 дронов-камикадзе:

"Уже минус два. Быть в безопасных местах!".

В 22:49 мэр Одессы Геннадий Труханов написал в своем Telegram-канале, что в городе слышны взрывы. Он призвал жителей Киевского района быть осторожными. Telegram-канал "Николаевский Ванек" сообщал, что оккупанты накапливали дроны в акватории Черного моря по вчерашнему сценарию.

Вас также могут заинтересовать новости: