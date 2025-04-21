В сети сообщают о десятках БПЛА.

Ночью в понедельник, 21 апреля, Одессу атакуют российские дроны-камикадзе типа "Shahed", горожане сообщают о взрывах.

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Обновлено в 22:30: В городе раздаются взрывы, продолжается массированная атака вражеских БПЛА, пишет Труханов. По данным канала "Николаевский Ванек", на Одессу летят 26 "шахедов".

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В 22:00 в Telegram-канале Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины появилось предупреждение, что в направлении Одессы летят ударные беспилотные летательные аппараты. Уже вскоре мэр города Геннадий Труханов сообщил, что в городе раздаются взрывы:

"Прошу всех жителей города находиться в безопасных местах".

Как сообщается в Telegram-канале "Николаевский Ванек", на Одессу с моря подлетают 15 мопедов. Он предупредил горожан, что будет громко.

"Перемирие" в Украине

Напомним, "пасхальное перемирие", которое формально длилось с 20 по 21 апреля, завершилось, однако президент Владимир Зеленский предложил продолжить его отказом от дронов и ракетных атак по гражданской инфраструктуре.

Кремлевский правитель Путин в ответ сказал, что Москва "проанализирует" это предложение. Однако стоит отметить, что РФ не прекратила обстрелов территории Украины.

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