Также стало известно, что наделал агрессор на правобережье.

На Черном море не утихает мощный шторм, но ВСУ продолжают уничтожать врага, который засел на левом берегу, даже в условиях непогоды.

Об этом сообщает пресс-служба Сил обороны юга Украины.

По данным военных в Черном море не утихает мощный шторм. Из-за этого в течение прошлой недели дважды морские мины приносило к побережью Николаевщины и Одесской области. В обоих случаях Силам обороны удалось контролируемо уничтожить опасные находки. По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, порывы юго - западного ветра - 15-20 м/с.

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"Уровень минной опасности остается чрезвычайно высоким ... Даже в условиях штормовых погодных условий, где затруднена разведка, мы получили подтверждение об уничтожении 27 оккупантов на левом берегу", - отмечают в Силах обороны.

Вероятно именно из-за шторма на боевом дежурстве в Черном море сейчас находится только один корабль, а все российские ракетоносители заведены в пункты базирования. Еще один корабль врага находится в Азовском море.

Также говорится, что в течение суток (с 7.00 до 7.00) противник нанес четыре авиационных удара с применением 41 управляемой авиабомбы по населенным пунктам Херсонщины. Повреждены частные дома. В то же время с дронов неустановленного типа были дважды сброшены осколочные боеприпасы на Херсон и антоновку и осуществлено захватчиками более 50 артиллерийских обстрелов с использованием более 300 снарядов.

"Только по Херсону били 3 раза, под обстрелами была и Антоновка. В результате вражеских атак погиб гражданский, еще один человек ранен, повреждены четыре частных дома", - рассказали в пресс-службе.

Также военные напомнили, что уже сегодня, 13 ноября, враг ударил по автомобилю, в котором была семья – пожилой мужчина и мать с младенцем. При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры уже открыто уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, что соединено с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, около 11:40 российские военные обстреляли дорогу при въезде в поселок в Херсонском районе. В зоне поражения снаряда оказался легковой автомобиль, в котором находились мужчина, женщина и двухмесячный младенец.

"Травмы несовместимые с жизнью получил 64-летний водитель. 36-летняя женщина получила травматическую ампутацию ног, медики борются за ее жизнь. С минно-взрывной травмой в больницу госпитализирован ребенок", - отметили в прокуратуре.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, 13 ноября в пригороде Херсона российские террористы атаковали из артиллерии автомобиль, в котором после медосмотра в дом возвращалась семья с младенцем. Из-за попадания машина загорелась: мать ребенка находится в тяжелом состоянии, водитель-вероятно, дедушка ребенка, погиб. У маленькой девочки - минно-взрывное ранение головы.

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