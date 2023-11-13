Ранен 2-месячный младенец и его мать. Водитель, вероятно, дедушка ребенка, погиб на месте.

В полдень в пригороде Херсона российские террористические войска обстреляли из артиллерии авто, в котором возвращалась из медосмотра семья с младенцем. Как сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, в результате попадания машина загорелась.

По его словам, 36-летняя мать младенца сейчас в тяжелом состоянии находится в больнице. "Мужчина, который был за рулем, погиб. Вероятно, это 64-летний дедушка ребенка. Личность установит экспертиза, поскольку тело выгорело практически дотла", - рассказал Клименко.

Министр также опубликовал видео, на котором под звуки спецсигнала ювенальные полицейские мчатся в Херсонскую больницу, держа на руках двухмесячного ребенка.

"Предварительно, у девочки диагностировали минно-взрывное ранение головы. Состояние средней тяжести. Врачи оказывают необходимую помощь и борются за жизнь ее мамы", - уточнил он.

Война в Украине - обстрел россиянами Херсона

Как сообщал УНИАН, утром 12 ноября российские военные также нанесли очередной удар по Херсону. Из-за обстрела на собственном дворе погиб 64-летний мужчина. Он получил взрывную травму несовместимую с жизнью. Жена погибшего госпитализирована в состоянии средней тяжести.

Ранее оккупанты также попали и по зданию областной библиотеки имени Гончара. В результате удара загорелся пожар, библиотека существенно пострадала. Однако, погибших или раненых людей не было.

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