В Евросоюзе подготовят экипажи для танков, которые Украине предоставят страны-члены НАТО, отметил верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности.

До конца марта в рамках военной миссии Европейского Союза будут подготовлены более 10 тысяч украинских военных.

До конца 2023-го в Евросоюзе планируют подготовить еще 30 тыс. защитников Украины, рассказал верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель.

"Наша миссия подготовит более 11 тысяч человек к концу марта", - заявил евродипломат.

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Боррель добавил, что будут подготовлены экипажи для танков, которые государства-члены НАТО предоставят Украине.

Военная помощь Украине от ЕС - что надо знать

В октябре 2022 года Европейский Союз объявил о создании масштабной военной миссии для украинского государства. Совет ЕС принял решение о создании миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине, которая называется EUMAM Ukraine. Миссия обеспечит индивидуальную, коллективную и специальную подготовку защитников Украины.

1 февраля текущего года несколько европейских чиновников в Брюсселе заявили, что новая цель Евросоюза - подготовить 30 тысяч украинских воинов. Раньше была анонсирована цель научить в странах ЕС около 15 тыс. защитников украинского государства.

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