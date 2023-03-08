До конца марта в рамках военной миссии Европейского Союза будут подготовлены более 10 тысяч украинских военных.
До конца 2023-го в Евросоюзе планируют подготовить еще 30 тыс. защитников Украины, рассказал верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель.
"Наша миссия подготовит более 11 тысяч человек к концу марта", - заявил евродипломат.
Боррель добавил, что будут подготовлены экипажи для танков, которые государства-члены НАТО предоставят Украине.
Военная помощь Украине от ЕС - что надо знать
В октябре 2022 года Европейский Союз объявил о создании масштабной военной миссии для украинского государства. Совет ЕС принял решение о создании миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине, которая называется EUMAM Ukraine. Миссия обеспечит индивидуальную, коллективную и специальную подготовку защитников Украины.
1 февраля текущего года несколько европейских чиновников в Брюсселе заявили, что новая цель Евросоюза - подготовить 30 тысяч украинских воинов. Раньше была анонсирована цель научить в странах ЕС около 15 тыс. защитников украинского государства.