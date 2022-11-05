В результате вражеской атаки также повреждены автомобили.

В Запорожской области в результате обстрела российских захватчиков повреждены здания трех предприятий.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в Telegram.

В частности, противник продолжает совершать коварные ночные атаки по свободным частям области.

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"Сегодня после полуночи враг атаковал ракетами С300 Вильнянщину. В результате ударов повреждены здания трех предприятий и автомобили", - заявил Старух.

По его словам, люди не пострадали.

"Несмотря на все происки врага, продолжаем укреплять оборону и двигаться к победе!", - добавил он.

Ситуация в Запорожской области во время войны с Россией - важнейшие новости

Противникам удалось взять под контроль ряд населенных пунктов Запорожской области. Враг также не раз обстреливал свободные территории региона, в частности, наносил ракетные удары. Из-за вражеских атак были разрушенияю, жертвы и пострадавшие.

В частности, в ночь на 4 ноября захватчики нанесли удар ракетами С-300 по населенным пунктам Запорожского района.

Одна из ракет попала в газовую трубу, расположенную на открытой территории. Возник пожар, его ликвидировали спасатели. По предварительным сведениям, никто не пострадал.

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