Предварительно, обошлось без пострадавших.

Российские оккупанты в ночь на 4 ноября нанесли ракетный удар по Запорожскому району.

Как сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в Telegram, ночью противник нанес удар ракетами С-300 по населенным пунктам Запорожского района.

"В результате попадания одной из ракет повреждена газовая труба на открытой территории. Возник пожар, который ликвидирован нашими спасателями", – сказано в сообщении.

Старух добавил, что, по предварительным данным, пострадавших нет.

Россия бьет по Украине ракетами С-300

В ночь на 4 ноября российские оккупанты обстреляли ракетами С-300 и Николаев. Из-за обстрела разрушен склад, административное здание и машины.

А в ночь на 3 ноября Россия выпустила ракеты С-300 из Белгородской области по Харькову. Зафиксировали три "прилета" по Киевскому району.

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