В Херсонской области российские захватчики обстреливают освобожденные территории, отметили в Генштабе.

Сегодня российские оккупанты нанесли ракетные удары по гражданским объектам Днепра и Запорожья, населенным пунктам Запорожской и Донецкой областей.

За текущие сутки российские оккупанты нанесли 13 авиационных ударов по позициям наших войск вдоль линии соприкосновения, 4 ракетных удара по гражданским объектам городов Днепр и Запорожье, населенного пункта Заречное Запорожской области и города Константиновка в Донецкой, об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

Также оккупанты совершили более 10 обстрелов с реактивных систем залпового огня по гражданской инфраструктуре Херсона, Антоновки и позициям украинских войск вдоль линии соприкосновения.

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По данным Генштаба, сохраняется угроза вражеских ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры по всей территории Украины.

Отмечается, что на Купянском направлении противник ведет оборону, а на Лиманском и Бахмутском направлениях продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий.

"На Авдеевском направлении противник пытается улучшить тактическое положение. Огневому поражению с артиллерии различных типов подверглись объекты в районах Авдеевки, Водяного, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области", - сказано в сообщении.

На Новопавловском и Херсонском направлениях оккупанты обороняются. Неподалеку Угледара зафиксированы вражеские авиаудары.

"На Херсонском направлении враг обороняется. Обстрелял с артиллерии населенные пункты, расположенные на правом берегу реки Днепр, в частности Золотая Балка, Гавриловка, Качкаровка, Ивановка, Ингулец, Никольское, Дарьевка, Молодежное, Зеленовка и Днепровское Херсонской области. Также оккупанты не прекращают терроризировать обстрелами гражданское население в Херсоне и его пригородах", - добавили в Генштабе.

Вражеские обстрелы Украины - важнейшие новости

РФ с начала октября осуществила семь массированных атак на украинские объекты энергетической инфраструктуры. Противники использовали ракеты и беспилотники.

Последнюю атаку противник совершил 23 ноября. В этот день оккупанты выпустили около 70 крылатых ракет, 51 из них ликвидировали. Также было уничтожено пять дронов.

Ракеты поразили ряд энергообъектов, и был блэкаут. Позже ситуацию в электросистеме стабилизировали.

Военный обозреватель Александр Коваленко говорил, что сейчас паузы между вражескими массированными ударами России по Украине составляет две недели, а позже возрастут.

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