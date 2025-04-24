Россия мечтала, чтобы вчерашняя встреча в Лондоне европейцев и американцев относительно поисков прекращения войны завершилась скандалом, а не намерением работать дальше.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что России не нравится союз других государств вокруг нашей страны, потому что Украина в одиночку была бы слабее для российских посягательств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой.

Зеленский отметил, что каждая российская массированная атака, как этой ночью, не единственная, потому что Россия каждую ночь запускает около 100-120 иранских ударных дронов типа "Шахед" или других подобных дальнобойных дронов. Кроме того, россияне запускают ракеты, в том числе баллистические.

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"Поэтому, к сожалению, я бы не связывал ту или иную атаку с чем-то конкретным. Сегодняшняя атака, безусловно, одна из самых сложных, самых наглых со стороны России. Зафиксировано 215 ударных дронов, баллистических и других ракет по гражданской инфраструктуре, по людям, по жилому сектору, по различной инфраструктуре. Это серьезный удар. С чем он связан, я думаю, что связывать с визитом в Южную Африку я бы не стал", - сказал Зеленский.

В то же время, как убежден президент Украины, безусловно, российскому диктатору Владимиру Путину "не нравится присутствие Украины в Африке". В частности, Путину не хочется, чтобы Украина строила нормальные, и прежде всего гуманитарные и экономические отношения со странами Африканского континента.

Как сказал Зеленский, Россия хочет "эксклюзивное российское присутствие" на всех континентах, в том числе в Африке.

"Мы, со своей стороны, не претендуем на эксклюзив. Мы за хорошие, продуктивные отношения с вашей страной и с другими. И в этом есть смысл свободы. И в этом есть смысл конкуренции. И мне кажется, в этом есть смысл нормального смысла, в целом жизни", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что Украина защищает свои права на выбор по всем направлениям - с кем работать, с кем быть в будущем, с кем жить.

"Поэтому, мы защищаем свои права. Вот что происходит. А Россия понимает, что Украина стоит, защищает свои права. И (Россия - УНИАН) давит на наших людей. Давит и на Америку - с чем я еще я связываю сегодняшний удар", - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины напомнил, что вчера, 23 апреля, в Лондоне состоялась встреча представителей Украины, Великобритании, Франции, Германии и США.

"Вчера был разговор. Он закончился. В любом случае - он был непростой, но конструктивный. Он закончился не разногласиями, а все равно, желанием работать дальше. Я уверен, что Россия рассчитывала на большой скандал вчера. И даже некоторые эмоции звучали в медиа-пространстве. Но это эмоции. России не нравится союз вокруг Украины, потому что если Украина будет в одиночестве - для России будет более легкой целью", - подчеркнул Зеленский.

Президент сказал, что Украина сейчас гораздо сильнее по сравнению с первыми днями полномасштабной войны, когда Украине удалось выстоять.

Зеленский добавил, что Украина больше всех стремится к окончанию войны.

По его словам, сегодняшняя встреча с Рамафосой начиналась с разговора не об экономике, а как завершить войну и принудить Россию к полному и безусловному прекращению огня. А вторым вопросом было освобождение похищенных Россией украинских детей, потому что ЮАР Украине уже в этом вопросе помогала.

"Вчера в Лондоне вопрос номер один - как закончить войну. Как не начать что-то новое, а как остановить Путина", - сказал Зеленский.

Переговоры об Украине в Лондоне отменили - что известно

Как сообщал УНИАН, вчера, 23 апреля, в Лондоне должна была состояться встреча глав внешнеполитических ведомств Украины, Великобритании, Франции, Германии и США, но государственный секретарь США Марко Рубио отказался ехать на встречу, потому что Украина не будет соглашаться на пункт "мирного плана" Дональда Трампа о признании оккупированного Крыма российской территорией.

В то же время, встреча на низшем уровне должна была состояться при участии специального представителя США по вопросам Украины Кита Келлога.

По данным Reuters, понижение статуса переговоров в Лондоне произошло после того, как стало известно, что Украина подготовила документ для партнеров, в котором говорилось, что не будет никаких обсуждений территориальных вопросов до "полного и безусловного прекращения огня".

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