Лидеры стран обсудили мирный процесс в Украине.

Президент Южно-Африканской республики Сирил Рамафоса провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом для обсуждения Украины перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом Рамафоса сообщил в сети X.

"Я разговаривал с президентом Дональдом Трампом, чтобы обсудить мирный процесс в Украине. Мы вдвоем согласились, что война должна быть прекращена как можно скорее, чтобы остановить дальнейшие бессмысленные смерти", - сообщил Рамафоса.

По словам президента ЮАР, с президентом США было договорено вскоре встретиться для рассмотрения различных вопросов, касающихся отношений между обеими странами.

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Рамафоса и Трамп говорили о необходимости укрепления хороших отношений между ЮАР и США.

Как сообщал УНИАН, 23 апреля Зеленский отправился в ЮАР для встреч с Рамафосой и представителями политических, общественных и студенческих сообществ стран Африки. Зеленский отмечал, что Украина рассчитывает на действенное участие ЮАР в международной коалиции для возвращения тысяч похищенных Россией украинских детей.

В то же время, в связи с ночной массированной комбинированной атакой России на мирные украинские города, президент Украины решил отменить часть программы этого визита и после встречи с президентом ЮАР немедленно вернуться в Украину.

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