Украинская сторона подготовила документ накануне переговоров.

Понижение статуса переговоров в Лондоне произошло после того, как стало известно, что Украина подготовила документ для партнеров, в котором говорилось, что не будет никаких обсуждений территориальных вопросов до "полного и безусловного прекращения огня". Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник, близкий к дискуссиям.

По его словам, "нервозность" США может означать то, что украинская позиция не согласуется с тем, о чем представители США договорились с россиянами. Мол, некоторые предложения спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа Украина отклонила.

Отмечается, что, кроме Крыма, есть и другие спорные вопросы. По словам источников, США хотят, чтобы Украина и Европа признали контроль России над 20% территории Украины. Россия же настаивает, чтобы ЕС отменил санкции против нее до завершения переговоров, с чем категорически не согласна Европа.

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Некоторые идеи Вашингтона также, вероятно, не нравятся Москве. Двое дипломатов рассказали, что США не являются сторонником требования России демилитаризовать Украину и не выступают против европейских сил как части будущих гарантий безопасности для Украины.

Агентство отметило, что официальные представители Европы и Украины прилагают усилия для продолжения переговоров и достижения соглашения и что некоторые встречи в Лондоне все же состоялись. Так, министр иностранных дел Британии Дэвид Лемми и министр обороны Британии Джон Хили провели "существенные" дискуссии со своими украинскими коллегами. Хили также встречался со спецпредставителем президента США в Украине Китом Келлогом.

Срыв переговоров в Лондоне

Как сообщал ранее УНИАН, на переговоры в Лондоне 23 апреля администрация США подготовили мирное соглашение, которое позволяет России сохранить за собой почти все захваченные у Украины территории. Соглашение является частью семипунктного плана прекращения войны, который не содержит четких гарантий безопасности для Украины со стороны США. Об этом написало издание The Telegraph. 23 апреля в Лондоне американская делегация должна была обсудить этот план с представителями Украины.

Однако переговоры отменили. Стало известно, что Госсекретарь США Марко Рубио не примет участия в переговорах, поскольку Киев дал понять, что отвергает признание Крыма российским. "Президент Украины Владимир Зеленский ясно дал понять, что открыт к переговорам с Россией, но Киев не примет соглашение, которое признает контроль Москвы над Крымом", - писало CNN.

После отказа госсекретаря США Марко Рубио лететь на них аналогичные решения приняли министры иностранных дел Франции и Германии. Зато заявили о запланированных двусторонних переговорах между главными дипломатами Украины и Великобритании.

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