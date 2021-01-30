Обстрел произошел в районе Марьинки, украинская сторона направила ноту СММ ОБСЕ.

На Донбассе сегодня оккупанты ранили двух военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Об этом украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе сообщает в Facebook.

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"Сегодня, 30 января, около 13:00 в результате обстрела противником в районе Марьинки получили ранения двое военнослужащих Вооруженных сил Украины", - сказано в сообщении.

Раненым оказана медицинская помощь, их состояние стабильное.

Также украинской стороной СЦКК с использованием координационного механизма был введен «режим тишины» и направлена соответствующая нота в СММ ОБСЕ.

Ситуация на Донбассе: что известно

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Автор: Виталий Саенко