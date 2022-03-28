МВД просит украинцев быть максимально осторожными, особенно детям.

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин сообщил, что только на территории Киева за последние несколько недель было изъято несколько сотен снарядов и мин, которые не разорвались.

Об этом он сообщил в эфире информационного телемарафона.

"Я хотел бы подчеркнуть, что только на территории Киева за последние несколько недель было изъято несколько сотен снарядов и мин, которые не разорвались. Просим быть максимально осторожными с ними. И как только вы увидели взрывной предмет, похожий на то или иное устройство, снаряд или мину, которая не взорвалась, сразу вызвайте службы 101 и 102", – сказал Енин.

Он отметил, что важно уберечь детей от излишнего интереса к опасным предметам.

"Особое внимание просил бы уделить детям. Излишний интерес, излишнее приближение к этим предметам может стоить жизни", – акцентировал Енин.

Как сообщал УНИАН, украинские прокуроры имеют доказательства применения оккупантами запрещенных кассетных снарядов на Херсонщине и в Одесской области. Доказательств применения такого вооружения в Киеве пока нет.

Вместе с тем, уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова заявила, что российские оккупанты начали минировать территорию Украины залповыми дистанционными системами.