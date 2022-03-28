Первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин сообщил, что только на территории Киева за последние несколько недель было изъято несколько сотен снарядов и мин, которые не разорвались.
Об этом он сообщил в эфире информационного телемарафона.
"Я хотел бы подчеркнуть, что только на территории Киева за последние несколько недель было изъято несколько сотен снарядов и мин, которые не разорвались. Просим быть максимально осторожными с ними. И как только вы увидели взрывной предмет, похожий на то или иное устройство, снаряд или мину, которая не взорвалась, сразу вызвайте службы 101 и 102", – сказал Енин.
Он отметил, что важно уберечь детей от излишнего интереса к опасным предметам.
"Особое внимание просил бы уделить детям. Излишний интерес, излишнее приближение к этим предметам может стоить жизни", – акцентировал Енин.
Как сообщал УНИАН, украинские прокуроры имеют доказательства применения оккупантами запрещенных кассетных снарядов на Херсонщине и в Одесской области. Доказательств применения такого вооружения в Киеве пока нет.
Вместе с тем, уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова заявила, что российские оккупанты начали минировать территорию Украины залповыми дистанционными системами.