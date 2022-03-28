Фактически враг может за очень короткий срок заминировать значительные площади.

Враг прибегает к преступным способам поражения гражданских лиц и осуществляет минирование территории Украины залповыми дистанционными системами.

Об этом заявила уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова в своем Telegram-канале.

На Харьковщине рашистские оккупационные войска используют свою новую инженерную систему дистанционного минирования "Земледелие".

Такая система предназначена для создания минных полей на расстоянии от 5 до 15 км. Машина работает вроде реактивной системы залпового огня, но вместо взрыва ракеты — устанавливает много дистанционных мин за единицу времени.

Фактически враг может за очень короткий срок заминировать значительные площади. Российские боевики осуществляют минирование неконтролируемо и независимо от места или территории осуществления боевых действий, что представляет большую опасность прежде всего для мирного населения.

Денисова отметила, что такие действия оккупантов являются нарушением протокола о запрете или ограничении применения мин, мин-ловушек и других к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, что касается защиты жертв международных вооруженных конфликтов.

"Призываю международную отреагировать на факт использования страной-оккупантом запрещенных видов вооружения и усиливать санкции для полного прекращения военной агрессии со стороны РФ", - добавила она.

Как сообщал УНИАН, реактивная артиллерия оккупанта обстреляла позиции 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады кассетными системами залпового огня.