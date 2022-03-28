В результате попадания остатков сбитой вражеской ракеты загорелась усадьба.

В Дарницком районе Киева в результате попадания остатков сбитой вражеской ракеты возник пожар на территории частного дома.

Как сообщает в Telegram Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины, информация о пожаре поступила в Службу спасения 27 марта в 23:12.

По прибытии на место бойцы ГСЧС установили, что в результате попадания остатков сбитой ракеты произошло возгорание на территории частной усадьбы в гараже. Всего возник пожар площадью около 100 кв. м, который был ликвидирован в 01:24. На месте было задействовано 2 ед. пожарной техники и 8 человек.

О жертвах или пострадавших не сообщается.

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