Из-за обстрела Берислав остался без электроснабжения.

В четыре утра в субботу, 13 мая, российские оккупанты атаковали Берислав на Херсонщине авиабомбами, нанеся значительные разрушения.

Как сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, город обесточен в результате удара.

"В четыре утра враг атаковал город двумя управляемыми авиабомбами. Повреждено здание объекта критической инфраструктуры. Из-за обстрела Берислав остался без электроснабжения. Сейчас энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома горожан. Чудом обошлось без пострадавших среди мирных людей", – сообщил глава ОВА.

Видео дня

Ситуация на Херсонщине - что происходит в регионе

После освобождения правобережной части Херсонской области и города Херсон украинскими силами, российские оккупанты не прекращают терроризировать жителей деоккупированной территории обстрелами из различных видов оружия, убивая население и нанося значительные разрушения.

По информации ОВА, только за минувшие сутки противник совершил 88 обстрелов (из них 15 – по Херсону), выпустив 445 снарядов. Удары наносили из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, СПГ, ПТРК, БПЛА и авиации.

Повреждены жилые кварталы, образовательное учреждение в Херсоне, здание сельсовета в Белозерской общине. Из-за российской агрессии два человека погибли, еще четыре получили ранения.

Вас также могут заинтересовать новости: