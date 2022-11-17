Сейчас спасатели ликвидируют последствия ударов.

Россия осуществила удар по двум инфраструктурным объектам в Днепре. Об этом сообщает Офис президента.

"Российские террористы только что обстреляли Днепр. Есть несколько попаданий в два инфраструктурных объекта. Предварительно один пострадавший", - говорится в сообщении.

Сейчас спасатели ликвидируют последствия ударов.

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Позже мэр Днепра Борис Филатов уточнил, что количество пострадавших возросло до трех, среди них - 15-летний ребенок.

Атака Украины 17 ноября - что известно

Утром 17 ноября по всей Украине прозвучала воздушная тревога. Как сообщил председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, около 8 утра были запущены первые ракеты.

Около 8:30 в Днепре были слышны звуки взрывов. Впоследствии стало известно, что в некоторых районах Днепра исчезло электроснабжение.

Впоследствии россияне атаковали объекты инфраструктуры в Одесской области.

Также в соцсетях появляются сообщения о работе ПВО в Киевской, Черкасской, Полтавской, Харьковской и Львовской областях.

По предварительной информации, над Киевом сбиты 2 крылатые ракеты. Данных по жертвам и разрушениям нет

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