Над столицей Украины сбили две крылатые ракеты противника.

Над Киевским водохранилищем (Киевское море) сбиты иранские беспилотники.

В небе над водохранилищем сбиты два БПЛА Shahed, сообщает Киевская городская военная администрация.

В КГВА также сообщали, что над Киевом, по предварительным данным, сбиты две вражеские крылатые ракеты. Отмечается, что данных о жертвах и разрушениях нет.

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"Информация уточняется", - добавили в ведомстве.

"За последний час в районе Киева наши воздушные силы сбили две крылатые ракеты и один БПЛА Shahed. Кроме того, силами ПВО уничтожено уже четыре Shahed", - уточнили позже в КГВА.

Напомним, утром 17 ноября в Киеве, Киевской области и еще в ряде регионов была объявлена воздушная тревога. Позже сообщалось, что противник запустил ракеты. Потом глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что в области работает ПВО.

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Противник запустил по Украине 96 крылатых ракет, управляемые авиационные ракеты и ударные дроны. Силы ПВО сбили более 70 ракет и ряд дронов.

В Киевской области под ударом со стороны врага оказались три района, зафиксировано более 15 разрушений жилых домов. В селе Плесецкое на кладбище погибла местная жительница.

В Киеве в результате вражеского удара повреждены два жилых дома, погибла пожилая женщина.

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