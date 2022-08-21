Злую шутку с городом играет его географическое положение.

В ближайшее время регулярные обстрелы российской армией Харькова, вероятно, продолжатся из-за его близкого расположения к границе с РФ.

Такое мнение высказал военный эксперт Владислав Селезнев в комментарии "Обозревателю".

"С учетом того, что плечо подвоза российских боеприпасов ближе к Харькову намного короче, потому что расстояние от Харькова до Белгорода 70 км, железнодорожное сообщение работает, то есть шанс, что российская оборонка будет работать в формате выпуска тех самых артиллерийских снарядов, с помощью которых российская артиллерия будет наносить удары по Харькову", - предположил он.

ВСУ, по мнению Селезнева, имеют две цели на харьковском направлении.

"У украинских сил обороны иная цель и задача - как можно дальше оттеснить от Харькова российские артиллерийские подразделения и всех россиян. Вторая задача - обойти район Печенежского водохранилища с юга и севера с целью продавить и уничтожить ту самую логистическую цепочку, которая соединяет российский Белгород с украинским Волчанском и далее Купянском. Задача непростая, потому что сил и средств у россиян там немало. Но вопрос в том, насколько серьезные ресурсы у наших сил обороны на этом участке фронта", - отметил эксперт.

Накануне советник ОПУ Алексей Арестович объяснил, почему обстрелы Харькова россиянами неизбежны. По его словам, из-за близкого расстояния Харькова к российской границе между запуском ракет и попаданием по городу проходит очень мало времени, поэтому система ПВО не успевает отреагировать.