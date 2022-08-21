Советник ОПУ также объяснил, почему снизить интенсивность огня на этом направлении трудно.

Из-за близкого расстояния Харькова к российской границе между запуском ракет и попаданием по городу проходит очень мало времени.

Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович в ходе прямого эфира с Марком Фейгиным, передает РБК-Украина.

"Часто не успеваешь среагировать. 30-45 секунд. Никакая ПВО не успевает среагировать. Бьют, поливают, РСЗО", - сказал он.

Арестович также объяснил, что снизить интенсивность огня на этом направлении трудно, поскольку российская техника бьют из Белгородской области, которая прикрыта якобы надежной системой противовоздушной обороны.

Советник ОПУ призвал людей эвакуироваться из Харькова и области.

Напомним, на Харьковском направлении оккупанты пытались наступать в направлении Харькова, ВСУ отбили атаку. Ранее городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что в пятницу утром, 18 августа, захватчики ударили по трем районам Харькова. По его данным, противники попали в жилое здание и инфраструктурный объект.

Тем временем в Харькове, который ежедневно страдает от артиллерийского огня РФ, установили первую остановку-укрытие. В ней можно будет спрятаться и переждать воздушную тревогу.

Железобетонная конструкция вмещает не менее 50 человек, сидячих мест двенадцать. Внутри укрытие оснащено камерами наблюдения и 100 кг песка на случай пожара. Также там размещена карта движения и расписание транспорта.

По словам мэра Игоря Терехова, всего таких остановок планируется установить 25 штук. Такие же остановки-укрытия планируют построить и в Киеве.

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