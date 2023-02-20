По предварительным сведениям, противник использовал ракеты "Искандер-К".

В результате удара российских оккупантов по пригороду Запорожья взрывной волной повреждены жилой дом и автомобиль.

Как сообщает Запорожская областная военная администрация, сегодня, 20 февраля, враг атаковал пригороды областного центра, по предварительным сведениям, ракетами "Искандер-К".

"Зафиксировано попадание в поле рядом с частными домами. Взрывной волной повреждены жилой дом и автомобиль. Обошлось без жертв", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что на месте попадания уже работают соответствующие службы.

Обстрел Запорожской области - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 февраля, Запорожская областная военная администрация сообщила, что враг в очередной раз атакует область.

В ОВА призвали граждан не распространять фото и видео работы противовоздушной обороны или мест прилетов до официальных комментариев. Позже секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил, что российские оккупанты ударили по пригороду Запорожья.

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