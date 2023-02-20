В регионе объявляли воздушную тревогу.

Российские захватчики атакуют Запорожскую область.

Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация. "Сохраняйте спокойствие и находитесь в безопасных местах. Враг в очередной раз атакует Запорожский край", - говорится в сообщении.

В ОВА призвали граждан не распространять фото и видео работы противовоздушной обороны или мест прилетов до официальных комментариев.

Видео дня

"Не помогайте врагу ориентироваться в ситуации на нашей территории", - подчеркнули в администрации.

Появилась информация о взрывах в Запорожской области. По предварительным сведениям, в регионе наша противовоздушная оборона работала по вражескому беспилотнику. В Запорожской области в 16:07 была объявлена воздушная тревога.

Тревога также объявлена еще в некоторых областях нашего государства.

Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев в Telegram написал, что россияне атаковали пригород Запорожья.

"Только что враг атаковал пригород Запорожья. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется", - отметил он.

В 16:35 в Запорожской области был отбой воздушной тревоги.

Война в Украине против РФ - что надо знать сегодня

Враг захватил часть территории Украины, в том числе Запорожской области. Противники также не раз обстреливали свободную территорию, есть много разрушений, пострадавших и жертв.

Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат предупредил, что 23-24 февраля противник может действовать нестандартно. По его словам, возможно обострение противостояния, есть угроза нескольких волн вражеских атак.

Вас також можуть зацікавити новини: