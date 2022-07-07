Со вчерашнего вечера россияне обстреляли город более 10 раз: сейчас известно об одном погибшем и двух раненых.

Вражеские войска круглосуточно обстреливают Авдеевку.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

По его данным, со вчерашнего вечера россияне обстреляли город более 10 раз. Как всегда, ударили по гражданской инфраструктуре: больнице, жилым кварталам, автобазе, а также по Авдеевскому коксохимическому заводу.

"Уже сейчас известно об 1 погибшем и 2 раненых, но окончательные цифры еще предстоит установить, так же как и объемы разрушений", - подчеркнул Кириленко.

Он призвал население эвакуироваться, потому что оставаться в Авдеевке опасно.

Как ранее сообщал УНИАН, председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко сообщал, что в течение 5 июля в Донецкой области из-за противников погибли 5 человек больше всего жертв было в Авдеевке два лица.

В течение среды, 6 июля, оккупанты убили в Донецкой области семеро мирных жителей - трое в Торецке, двое в Авдеевке, по одному в Кодеме и Северске, и еще два человека получили ранения.

Кириленко добавил, что невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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