Тем временем украинские военные продолжают уничтожать оккупантов, их военную технику и склады с боеприпасами.

Враг имеет частичный успех в районе Верхнекаменского Донецкой области.

Об этом на странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Краматорском направлении оккупанты обстреливали из ствольной и реактивной артиллерии районы Северска, Григоровки, Белогоровки, Золотаревки, Серебрянки, Верхнекаменского, Звановки и Раздолевки. Враг вел наступление в направлении Верхнекаменского, имеет частичный успех", - говорится в сообщении.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются перестрелки вдоль линии соприкосновения из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии. Враг нанес авиаудары близ Васильевки, Авдеевки, Новоселовки, Веселого и Новомихайловки.

На Южнобугском направлении враг сосредотачивает свои усилия на недопущении наступления Сил обороны Украины. Осуществляет систематическое огневое влияние из ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии соприкосновения для сковывания действий наших войск.

Украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения продолжают наносить огневые поражения по скоплениям живой силы, военной техники и складах боеприпасов российских оккупантов.

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