В результате вражеской атаки никто не пострадал, отметили в Одесской областной военной администрации.

Российские оккупанты нанесли ракетные удары по Одесской области с территории захваченного украинского Крыма.

Уничтожена одна ракета, а еще одна - попала в открытую местность, обошлось без пострадавших, сообщил в Telegram пресс-секретарь начальника Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Одесская область. Ракетная атака врага. Удар с территории временно оккупированного Крыма. Одна ракета "Оникс" уничтожена силами ПВО, вторая - попала в открытую местность", - поделился спикер.

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Враг атаковал Одесскую область двумя ракетами "Оникс", одну из которых уничтожила украинская ПВО. Об этом журналистам сообщили в оперативном командовании "Пивдень".

"Ночью Одесскую область враг атаковал двумя ракетами типа "Оникс", выпущенными с берегового ракетного комплекса "Бастион" с территории временно оккупированного Крыма. Одна ракета уничтожена силами противовоздушной обороны, вторая попала по открытой местности. Разрушений и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Напомним, российские оккупационные войска вторглись в Украину рано утром 24 февраля и не раз обстреливали территорию нашей страны из разного вооружения.

В июле президент Владимир Зеленский сообщил, что РФ запустила по нашей стране более чем три тысячи ракет. В результате ракетных ударов, в частности, в Одесской области были разрушения, жертвы и пострадавшие.

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