В Харькове было слышно много взрывов, узнали журналисты.

Российские оккупанты в ночь на понедельник, 15 августа, обстреляли город Никополь Днепропетровской области из реактивных систем залпового огня.

О новом вражеском обстреле в Telegram сообщил глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко.

"Из РСЗО обстрелян город Никополь... Города, села, поселки береговой линии - оставайтесь в укрытиях, на противоположном берегу работает ствольная артиллерия", - добавил чиновник.

В Харькове ночью были слышны взрывы, сообщил местный Telegram-канал.

"Адские звуки ночного Харькова", - подписали ролик в мессенджере.

В Харькове и области после объявления воздушной тревоги были слышны по меньшей мере 12 взрывов, сообщило в Telegram "Суспильне Харьков".

Воздушная тревога в Харьковской области 15 августа началась в 02:50, а закончилась в 03:16. В Днепропетровской области воздушную тревогу объявили в 02:27, а в 02:34 был отбой.