Противники снова обстреляли улицы мирного города, обошлось без жертв.

В Никополе Днепропетровской области в результате вражеских обстрелов ночью и утром ранены семь человек.

Об этом в Telegram сообщил глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко.

"Тяжелая ночь и утро для района. Два раненых ночью и, по уточненным данным, пять раненых жителей Никополя утром", - отметил он.

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По словам Евтушенко, обошлось без погибших.

"Утренний обстрел улиц мирного города был заточен на максимальный ущерб мирным жителям", - подчеркнул глава РВА.

Обстрел Никополя сегодня со стороны оккупантов - важные новости

Как сообщал УНИАН, ночью 15 октября оккупанты устроили атаку на Никополь. В городе было повреждено более 10 многоэтажных и частных домов, транспортное предприятие, несколько магазинов, гаражный кооператив, автомобили и несколько офисов. Сообщалось о двух раненных гражданских людях.

Утром 15 октября оккупанты снова били по городу, используя тяжелую артиллерию. В результате чего повреждены жилые дома и административные здания.

13 числа стало известно, что противники всю ночь обстреливали Никопольщину из артиллерии. Больше всего пострадал Никополь. В городе был ранен 59-летний мужчина, он попал в больницу и находился в тяжелом состоянии.

Ранее оккупанты не раз атаковали Днепропетровщину дронами. 14 октября сообщалось об уничтожении 4 вражеских дронов-камикадзе.

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