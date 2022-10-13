В городе, среди прочего, повреждены более 30 многоэтажных и частных домов, газопроводы и линии электропередач.

В результате ночных обстрелов Никополя ранен мужчина, сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Об этом в своем Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Пять обстрелов и один раненый. Российские оккупационные войска всю ночь терроризировали Никопольщину "Градами" и тяжелой артиллерией. Больше всего пострадал Никополь. Там оккупанты ранили 59-летнего мужчину. Он в больнице. В тяжелом состоянии", - сообщил он.

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Резниченко также отметил, что в городе повреждены более 30 многоэтажных и частных домов, газопроводы и линии электропередач. Более 2 000 семей остались без света. Энергетики уже работают.

"Российские снаряды прилетели и в больницу, детский сад, краеведческий музей, собор, магазины, на рынок, фабрику и почту", - добавил он.

Резниченко также сообщил, что в Марганецкой общине люди во время обстрела не пострадали. Масштабы разрушений выясняются.

Он также отметил, что в других районах ночь с тревогой, и без вражеских атак и на эту минуту спокойно.

Обстрелы Никополя и Авдеевки - что известно

12 октября глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко заявил, что ночью российские оккупанты выпустили по Никополю более 100 снарядов. Тяжелые ранения получили мать с ребенком.

10 октября оккупанты направили на Днепропетровщину 18 ракет, 5 из них удалось сбить силам ПВО. В результате обстрелов четыре человека погибли и 31 ранены.

Также оккупанты нанесли удар по центральному рынку в Авдеевке Донецкой области, в результате чего семь человек погибли и восемь получили ранения.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что разведка, специальные службы и правоохранительные органы выясняют детали по ударам российских оккупантов по Никополю и Авдеевке.

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