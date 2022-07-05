С сегодняшнего дня, 5 июля, в Николаеве будет сокращена продолжительность комендантского часа.
Об этом сообщил в Telegram мэр города Александр Сенкевич.
"С сегодняшнего дня комендантский час в Николаеве продлится с 23:00 до 06:00", - написал он.
Отмечается, что до этого комендантский час в городе действовал с 22:00 до 06:00.
Напомним, рано утром 24 февраля войска РФ осуществили полномасштабное вторжение в Украину. Противники, в частности, не раз обстреливали Николаев и область, было много жертв.
Сегодня, 5 июля, утром оккупанты в очередной раз обстреляли Николаев.
В результате утренних обстрелов Николаева взрывной волной и обломками в 7 многоэтажках было выбито более 200 окон. Некоторые жители получили легкие ранения, поэтому от медицинской помощи отказались.
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